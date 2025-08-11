Министерство сельского хозяйства Казахстана подвело итоги борьбы с саранчой в 2025 году и отметило успешные меры по защите посевов от вредителей. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос BAQ.KZ.

В этом году для своевременного и эффективного проведения химических обработок было увеличено количество опрыскивающей техники — 443 единицы против 427 в 2024 году. Это позволило оперативно локализовать очаги распространения саранчовых вредителей и предотвратить массовое поражение сельхозкультур.

Как сообщается, закуп пестицидов и организация их хранения, транспортировки и применения были проведены единым лотом через одного поставщика, что повысило ответственность подрядной организации за конечный результат.

"Для проведения обследований полей было привлечено около 3 600 человек — это почти в два раза превышает количество специалистов прошлого года. Координацией защитных мероприятий занимались оперативные штабы, созданные во всех областях под руководством заместителей акимов", - проинформировали в Минсельхозе.

Однако эксперты и аграрии отмечают, что меры по борьбе с саранчой всё ещё остаются недостаточными. Несмотря на увеличение техники и персонала, многие фермеры жалуются на позднее начало обработок и локальные поражения посевов, которые могли бы быть предотвращены при более оперативном реагировании.

Несмотря на заявленные успехи, угроза саранчовых вредителей остаётся серьезной проблемой для аграрного сектора Казахстана.

Министерству предстоит учесть эти замечания и усилить контроль за реализацией мер, чтобы в будущем не допустить повторения проблем с сохранением урожая.