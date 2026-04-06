В Новороссийске произошла масштабная атака беспилотников. По данным местных властей, все раненые были доставлены в медицинские учреждения. Как сообщают СМИ, одной из возможных целей атаки мог стать нефтеналивной терминал «Шесхарис», расположенный в порту Новороссийска, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Отмечается, что данный терминал является ключевым объектом перевалки нефти на юге России. Через порт проходит часть казахстанского сырья, при этом основной объем экспорта осуществляется через терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

В Министерстве энергетики Казахстана заявили, что держат ситуацию на контроле.

«Министерство энергетики Республики Казахстан осуществляет мониторинг ситуации, связанной с инцидентом в порту Новороссийска 5 апреля. По имеющейся информации, данные события не оказали влияния на объемы экспорта казахстанской нефти. На сегодняшний день прием и транспортировка казахстанского сырья по системе магистральных нефтепроводов осуществляются в штатном рабочем режиме. Выполнение экспортных планов идет по графику», - сообщила советник министра – сообщили в ведомстве.

