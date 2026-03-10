Эксперты предупреждают, что удары по нефтяной инфраструктуре Ирана вызовут серьезные экологические последствия, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом сообщает газета The Guardian.

Воздушные атаки Израиля на иранские нефтяные хранилища вызвали крупные пожары. Специалисты отмечают, что в атмосферу попали сажа, частицы нефти, соединения серы и азота, тяжелые металлы.

Жители Тегерана уже жалуются на головные боли, жжение в глазах и горле, затрудненное дыхание. Ученые предупреждают, что последствия этих бомбежек могут сохраняться годами. Оценить полностью экологический ущерб не позволяют продолжающиеся боевые действия и ограниченный доступ к данным наблюдения.



Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что США и Израиль совершили "экологическое преступление" против Ирана, ударив по объектам топливной инфраструктуры.

Очевидцы рассказали о том, что после авиаударов по иранским нефтяным хранилищам, нанесенных 7 марта, Тегеран окутывал густой черный дым, улицы и автомобили покрыла сажа.

Как отмечает издание, жители рассказали об ужасе, который они испытывали из-за задымления города, потенциально токсичных воздуха и воды, нехватки продовольствия и трудностей с эвакуацией. Некоторые описывали ситуацию как "апокалиптическую". Клубы дыма, поднимавшиеся от горящих хранилищ, закрыли 8 марта солнце, погрузив части города в темноту.

В результате обстрелов Израиля пострадало несколько нефтебаз и объектов логистики нефтепродуктов в Тегеране и его окрестностях. Местные власти сообщили, что на одном из объектов погибли 6 человек, 20 получили ранения.



В роликах, опубликованных журналистами, видно, как над Тегераном бушуют огромные языки пламени. Утром 8 марта местные власти предупредили о возможных токсичных кислотных дождях, которые могут обрушиться на город из-за ударов Израиля по нефтяным хранилищам. Многие жители, как сообщается, проснулись с болью в горле и жжением в глазах.

Жителям Тегерана рекомендовали оставаться дома, избегать включения кондиционеров или выхода на улицу сразу после дождя, а также надевать маски при необходимости выхода на улицу.



Телеканал Al Jazeera со ссылкой на очевидцев передавал, что нефть с поврежденной нефтебазы в районе Шахран вытекла на близлежащие улицы.



Израиль подтвердил, что нанес удары по "ряду объектов хранения топлива в Тегеране", утверждая, что они использовались "для функционирования военной инфраструктуры". Вскоре после атак премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство продолжит наступление.



Портал Axios со ссылкой на источники писал, что израильские удары по иранским топливным складам 7 марта вызвали первое серьезное разногласие между США и Израилем с начала военных операций против Ирана.



Напомним, 28 февраля 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города исламской республики. В результате атаки были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и другие ключевые фигуры руководства страны. Иран начал наносить ответные удары.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города исламской республики. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.