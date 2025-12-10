Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Назгуль Рахметуллина, выступая на международной конференции в Астане, заявила о необходимости пересмотра подходов к условно-досрочному освобождению (УДО) и замене наказания более мягкими мерами. По её словам, действующие процедуры требуют единых критериев оценки поведения осуждённых и большего уровня прозрачности, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Это то пространство, где государство обязано демонстрировать свои гуманистические принципы, где права человека должны быть не лозунгом, а ежедневной практикой. Суд несёт ответственность за то, чтобы назначенное наказание соответствовало закону, принципу справедливости и международным стандартам", – подчеркнула она.

Рахметуллина отметила, что цель наказания – не только изоляция, но и исправление, предупреждение новых преступлений и поддержание общественного порядка. Поэтому при вынесении приговоров суды учитывают индивидуальные особенности личности, состояние здоровья, семейное положение, а также возможность применения альтернатив лишению свободы.

"За 11 месяцев текущего года в Казахстане осуждены более 27 тысяч человек, из них 11 тысяч – к лишению свободы, что составляет 41,4%. Этот показатель на 3% выше, чем годом ранее. Причины роста ужесточение ответственности за семейно-бытовое насилие, увеличение числа дел о сбыте наркотиков и рост различных форм мошенничества", – рассказала спикер.

УДО и замена наказания требуют прозрачности

По данным Верховного Суда, ежегодно суды рассматривают около 10 тыс. ходатайств об условно-досрочном освобождении и более 8 тыс. о замене неотбытой части наказания. Большая часть обращений поступает от лиц, осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Обобщение судебной практики показало ряд системных проблем. У нас нет единых подходов к оценке степени исправления осуждённого, существуют пробелы в нормах Уголовного кодекса, регулирующих УДО. До сих пор отсутствуют чёткие критерии поведения для лиц, отбывающих ограничение свободы. Нередко мы сталкиваемся с формальными отказами в замене наказания при частичном возмещении ущерба, а система поощрений остаётся непрозрачной", – сказала Назгуль Рахметуллина.

Суды предлагают внести поправки в статьи 44, 72 и 73 УК РК и дополнить Уголовно-исполнительный кодекс новой нормой. Среди ключевых нововведений:

определение позитивной степени поведения осуждённого как основного условия УДО;

разрешение замены наказания при частичном возмещении ущерба, если осуждённый демонстрирует реальные усилия;

введение обязательного поощрения осуждённых, стремящихся к исправлению.

"Осуждённые регулярно говорят в суде, что система поощрений непрозрачна. Эти изменения должны мотивировать их к исправлению и восстановлению нарушенных прав потерпевших", – пояснила Рахметуллина.

Кроме того, с 2026 года в Казахстане планируется внедрение уникального пилотного проекта: ходатайства об УДО и замене наказания будут рассматривать с участием 50 заседателей. По словам Рахметуллиной, это усилит общественный контроль, повысит доверие и снизит подозрения в кулуарности решений.

В завершение она отметила, что модернизация УИС невозможна без развития ресоциализации, трудовой занятости, психологической поддержки и цифровизации учреждений.