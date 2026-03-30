Проведение турнира UFC в Казахстане всерьез обсуждается и может состояться уже в ближайшее время. Об этом сообщил автор подкаста Hustle Show Адам Зубайраев в беседе с Тамби Масаевым , передает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.

По его словам, идея провести турнир в стране появилась не вчера — переговоры велись еще задолго до турнира в Баку. Тогда стороны не смогли прийти к соглашению, однако сейчас обсуждения возобновились.

Ожидается, что турнир в Казахстане может стать одним из самых масштабных событий и вызвать огромный интерес среди болельщиков.

По предварительным ожиданиям, событие может пройти летом или ближе к концу лета, если переговоры завершатся успешно.