Полиция Алматы возбудила уголовное дело после многочисленных обращений в Ассоциацию "Autism Kazakhstan" о комментариях блогера в социальных сетях, касающихся детей с особенностями развития, передаёт BAQ.KZ.

В Ассоциацию "Autism Kazakhstan" массово поступили жалобы родителей особенных детей на высказывания блогера Райхан Жумамуратовой в социальных сетях. Речь идёт о комментарии под публикацией, связанной с трагическим случаем в Алматы 23 августа 2025 года, когда 13-летний подросток (предположительно с особенностями в развитии, официальный диагноз не указан) причинил вред двухлетнему ребёнку.

Под этим постом Жумамуратова оставила комментарий с призывом "к убийству детей с аутизмом". В Ассоциации отмечают, что позже профиль @a_k_o_n_i мог быть закрыт или переименован, однако на другой странице Instagram (@ersaevna) продолжают публиковаться посты и комментарии автора на эту тему.

"В одном из них блогер считает что "таким детям нужно открывать интернаты".

Можем предположить, что имеется ввиду "содержать таких детей там".

Примечание: Интернаты - это спецучреждения закрытого типа", - говорится в сообщении ассоциации.

В связи с многочисленными обращениями родителей Ассоциация "Autism Kazakhstan" направила официальный запрос в Генеральную прокуратуру РК и Министерство внутренних дел РК.

В Департаменте полиции Алматы подтвердили факт регистрации заявления.