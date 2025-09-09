Уголовное дело завели на блогера из-за комментариев о детях с аутизмом
Родители особенных детей пожаловались на скандальные высказывания блогера.
Полиция Алматы возбудила уголовное дело после многочисленных обращений в Ассоциацию "Autism Kazakhstan" о комментариях блогера в социальных сетях, касающихся детей с особенностями развития, передаёт BAQ.KZ.
В Ассоциацию "Autism Kazakhstan" массово поступили жалобы родителей особенных детей на высказывания блогера Райхан Жумамуратовой в социальных сетях. Речь идёт о комментарии под публикацией, связанной с трагическим случаем в Алматы 23 августа 2025 года, когда 13-летний подросток (предположительно с особенностями в развитии, официальный диагноз не указан) причинил вред двухлетнему ребёнку.
Под этим постом Жумамуратова оставила комментарий с призывом "к убийству детей с аутизмом". В Ассоциации отмечают, что позже профиль @a_k_o_n_i мог быть закрыт или переименован, однако на другой странице Instagram (@ersaevna) продолжают публиковаться посты и комментарии автора на эту тему.
"В одном из них блогер считает что "таким детям нужно открывать интернаты".
Можем предположить, что имеется ввиду "содержать таких детей там".
Примечание: Интернаты - это спецучреждения закрытого типа", - говорится в сообщении ассоциации.
В связи с многочисленными обращениями родителей Ассоциация "Autism Kazakhstan" направила официальный запрос в Генеральную прокуратуру РК и Министерство внутренних дел РК.
В Департаменте полиции Алматы подтвердили факт регистрации заявления.
"В Министерство внутренних дел поступило обращение от “Национальной Ассоциации Autism Kazakhstan” по факту размещения комментариев, содержащих призывы по отношению к особенным детям. По данному факту полицией ДП г. Алматы возбуждено уголовное дело. Личность блогера установлена. Будут приняты меры в рамках законодательства. Напоминаем, что за оскорбления, действия, содержащие разжигание социальной розни, материалы, направленные на пропаганду культа жестокости и насилия предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. Любые высказывания, призывающие к преступлению и нарушению прав граждан, недопустимы", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
