Кокшетауский городской суд вынес приговор по громкому делу о вымогательстве и незаконном лишении свободы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Перед судом предстали трое обвиняемых — братья А. и Б., а также их знакомый Ц., которые в течение нескольких лет запугивали и вымогали деньги у жителей города. По материалам дела, преступления совершались с особым цинизмом, в группе лиц по предварительному сговору и с применением насилия.

Как установил суд, с 2021 по 2024 годы фигуранты, пользуясь вымышленными или малозначительными поводами, назначали встречи своим жертвам. На этих встречах мужчины предъявляли надуманные претензии, угрожали физической расправой, демонстрировали нож и требовали передачи денежных сумм — от 5 тысяч до 1,5 миллиона тенге. У одного из потерпевших, гражданина Н., вымогатели добивались даже передачи автомобиля стоимостью 4,5 млн тенге.

Всего по делу проходят четыре потерпевших. Вина обвиняемых была подтверждена показаниями самих жертв, свидетелей, результатами экспертиз, очными ставками, опознаниями, а также результатами обысков в автомобилях подсудимых.

Суд, принимая во внимание наличие у двух осужденных малолетних детей, признал это смягчающим обстоятельством. Однако, учитывая систематичность, тяжесть преступлений и рецидив со стороны Ц., наказание оказалось суровым.

Приговором суда назначено:

А. — 6 лет лишения свободы;

Б. и Ц. — по 6 лет и 6 месяцев каждому, с присоединением неотбытой части наказаний по предыдущим приговорам.

Кроме того, с подсудимых взысканы компенсации морального вреда — по 250 тысяч тенге с А. и Б. в пользу потерпевшего Н., и с А. и Ц. — в пользу потерпевшего Ж.

Суд также вынес частные постановления в адрес Департамента полиции и прокуратуры в связи с допущенными нарушениями в ходе следствия. Нарекания получили и сотрудники службы пробации за отсутствие контроля за ранее осуждёнными.

Судебные акты пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном порядке.