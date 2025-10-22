На большей части территории Казахстана 23 октября прогнозируются туманы, местами усиление ветра и заморозки. В ряде областей сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 регионах страны, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау — утром туман.

В Северо-Казахстанской области на севере и востоке ожидается туман. В Петропавловске — ночью и утром туман.

В Костанайской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе — высокая пожарная опасность. В Костанае — ночью и утром туман.

В Карагандинской области ночью и утром на востоке ожидается туман.

В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане — сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области на западе, севере и востоке ожидается туман. В Павлодаре — ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере ожидается туман. В Риддере и Усть-Каменогорске сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

В области Абай ночью и утром на севере ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее — сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

В Актюбинской области на юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке и в центре — чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на севере и востоке порывы 15–20 м/с. В Уральске — ночью и утром туман, днем ветер юго-восточный, порывы 15–20 м/с.

В Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау — сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ночью и утром на западе, севере и в центре ожидается туман. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке и юго-востоке — высокая пожарная опасность. В Атырау — ночью и утром туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на северо-востоке и в горных районах 15–20 м/с. На западе и севере сохраняется чрезвычайная, в центре — высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ветер юго-восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15–20 м/с. Ночью на севере и в центре ожидаются заморозки 1–3 градуса. В Талдыкоргане — ночью заморозки 1–3 градуса.

В Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане — сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре — высокая пожарная опасность. В Кызылорде — сохраняется высокая пожарная опасность.