Украина и ЕС договорились о совместном производстве боевых дронов

Украина и Европейский союз подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства военных беспилотников. Об этом во время визита в Киев 15 июля сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, документ объединит опыт Украины, накопленный за годы войны, с промышленными и технологическими возможностями Европы.

Это соглашение объединяет украинскую изобретательность и промышленный масштаб Европы, — заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что украинские разработки в области беспилотников и систем защиты от них являются «поистине уникальными». Соглашение предусматривает совместное производство беспилотников, датчиков, радиолокационных систем, а также создание необходимых логистических цепочек для ускорения выпуска продукции. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что последние события показали важность способности быстро и в больших объемах производить проверенные в боевых условиях беспилотные системы.

Во время визита в Киев фон дер Ляйен также сообщила, что Еврокомиссия одобрила использование 10 млрд евро из кредита ЕС на закупку и производство вооружений для Украины, включая беспилотники, ракеты и истребители. Это уже одиннадцатый визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину с начала полномасштабной войны.

В ходе встречи президент Владимир Зеленский вручил ей первый украинский Орден Европы — за поддержку курса страны на вступление в Европейский союз и вклад в укрепление ее устойчивости и безопасности.