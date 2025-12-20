Служба безопасности Украины заявила о проведении беспрецедентной операции: впервые за время войны был поражён танкер так называемого "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря — более чем в 2 тысячах километров от территории Украины, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Речь идёт о нефтяном танкере QENDIL под флагом Омана. По данным источника издания, судно было атаковано воздушными беспилотниками группы "А" Центра специальных операций СБУ. На момент удара танкер был пустым, поэтому операция, как утверждается, не несла экологических рисков. В результате атаки судно получило критические повреждения и утратило возможность эксплуатации. Украинские медиа также опубликовали видео удара.

Согласно навигационным данным Bloomberg и спутниковым снимкам AFP, QENDIL следовал из индийского порта Сикка в российскую Усть-Лугу, однако в ночь с четверга на пятницу развернулся, находясь более чем в 250 км от берегов Греции и Ливии. В СБУ заявили, что танкер использовался для обхода санкций и финансирования войны против Украины, а значит является "законной военной целью".

О произошедшем высказался и президент России Владимир Путин, узнавший об атаке во время пресс-конференции. Он пообещал ответные меры, заявив, что подобные действия ведут к эскалации и создают угрозу международной безопасности. Ранее сообщалось, что в конце ноября в Чёрном море у берегов Турции были атакованы другие танкеры, связываемые с российским "теневым флотом".