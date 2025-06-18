Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны вынес решение по делу о компенсации морального вреда, причинённого в результате нападения собаки породы питбультерьер, передает BAQ.KZ. Истцом выступил гражданин С., который в ходе летнего инцидента 2024 года получил серьезные телесные повреждения от укуса животного, принадлежащего ответчику - гражданину П.

По словам пострадавшего, нападение собаки не только привело к длительному лечению и необходимости прохождения курса прививок от бешенства, но и стало причиной глубокого эмоционального стресса. Истец оценил моральный ущерб в 1 миллион тенге.

Ответчик с иском не согласился, утверждая, что животное якобы было спровоцировано самим пострадавшим, а также сослался на свою сложную материальную ситуацию. Кроме того, он попытался оспорить иск, указав на давность происшествия - с момента инцидента прошло более шести месяцев.

Тем не менее, в ходе судебного разбирательства были представлены убедительные доказательства вины владельца питбуля: медицинские справки, фотографии травм, видеозапись с места происшествия и показания очевидцев. Также выяснилось, что ранее ответчик уже привлекался к административной ответственности за выгул собаки без намордника.

Суд учёл тяжесть травм, эмоциональные страдания истца и тот факт, что ответчик не выразил сожаления. Руководствуясь принципами справедливости и разумности, суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу.