Укус питбуля обернулся судом для астанчанина
Суд в Астане поставил точку в резонансном деле о нападении питбуля.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны вынес решение по делу о компенсации морального вреда, причинённого в результате нападения собаки породы питбультерьер, передает BAQ.KZ. Истцом выступил гражданин С., который в ходе летнего инцидента 2024 года получил серьезные телесные повреждения от укуса животного, принадлежащего ответчику - гражданину П.
По словам пострадавшего, нападение собаки не только привело к длительному лечению и необходимости прохождения курса прививок от бешенства, но и стало причиной глубокого эмоционального стресса. Истец оценил моральный ущерб в 1 миллион тенге.
Ответчик с иском не согласился, утверждая, что животное якобы было спровоцировано самим пострадавшим, а также сослался на свою сложную материальную ситуацию. Кроме того, он попытался оспорить иск, указав на давность происшествия - с момента инцидента прошло более шести месяцев.
Тем не менее, в ходе судебного разбирательства были представлены убедительные доказательства вины владельца питбуля: медицинские справки, фотографии травм, видеозапись с места происшествия и показания очевидцев. Также выяснилось, что ранее ответчик уже привлекался к административной ответственности за выгул собаки без намордника.
Суд учёл тяжесть травм, эмоциональные страдания истца и тот факт, что ответчик не выразил сожаления. Руководствуясь принципами справедливости и разумности, суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда.
Решение суда вступило в законную силу.
Самое читаемое
- Невидимые герои чистоты: кто держит Астану в порядке, пока мы спим
- СМИ: граждане Израиля и Ирана массово въезжают в Россию
- Кадры не для слабонервных: школьницу насмерть сбили на "зебре" в Сатпаеве
- Автобусника избили молотком по голове за требование оплатить проезд в Шымкенте
- 16-летний Дастан Сатпаев стал самым дорогим игроком КПЛ