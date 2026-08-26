«Улдана лежала лицом вниз, на ней были кирпичи»: фельдшер расплакалась в суде

В городском суде Астаны на процессе по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан, погибшей при исполнении служебных обязанностей, дала показания второй фельдшер Дильназ Байзакова. Вспоминая произошедшее и момент, когда она увидела раненую коллегу, девушка не смогла сдержать слез, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам свидетельницы, 8 ноября они с Улданой впервые работали вместе в одной смене.

«Это была наша первая совместная смена. Как обычно, мы приняли смену, отметились. Примерно в восемь часов поступил первый вызов. После того как мы его отработали, вернулись на подстанцию позавтракать», – рассказала она в суде.

После этого бригаде поступил еще один вызов первой категории срочности. В качестве причины было указано обрушение стены.

«Улдана сказала, что поступил вызов первой категории срочности. Причина – обрушение стены. Мы сразу взяли необходимое оборудование и выехали на место», – рассказала фельдшер.

По ее словам, в вызове был указан только адрес, названия магазина не было. Когда бригада приехала на место, находившиеся на улице люди показали, куда нужно пройти.

«Когда мы зашли в магазин, там было очень много людей. Мы увидели сидящую женщину. Еще двое – мужчина и женщина – лежали», – рассказала свидетельница.

Медики сразу приступили к оказанию помощи пострадавшим.

«Люди говорили нам: „Помогите, им нужна помощь“. Мы сразу подошли к ним. Сначала не поняли, что именно обрушилось. На земле лежали кирпичи. Мы хотели поднять одного из людей, находившихся под завалами, и перенести внутрь», – сказала она.

Однако в этот момент сверху упал еще один предмет.

«Я не знаю, что именно упало. Но из-за сильной боли поняла, что на меня упал кирпич. Я упала. Вокруг стояла пыль, ничего не было видно», – рассказала фельдшер.

«У нее сильно шла кровь из ушей и носа»

Поднявшись, Дильназ Байзакова увидела Улдану.

«Когда я встала, посмотрела на Улдану. Она лежала лицом вниз. Я попыталась ее поднять, потом подняла. У нее сильно шла кровь из ушей и носа», – рассказала свидетельница.

Вспоминая этот момент, фельдшер расплакалась в зале суда.

Во время заседания ее подробно расспросили о том, как бригада прибыла на место, кто показал медикам вход в магазин и при каких обстоятельствах они начали оказывать первую помощь.

По словам Байзаковой, Улдану с места происшествия увезла вторая бригада скорой помощи. Затем прибыли сотрудники МЧС.

«После того как Улдану увезли, я осталась там. Было трое пострадавших. Я связалась со старшим врачом и попросила направить дополнительные бригады. В это время приехали сотрудники МЧС. Пока они спасали людей, я разговаривала со старшим врачом. Примерно через 5–10 минут приехали другие бригады скорой помощи. До этого я оказывала пострадавшим первую помощь», – рассказала фельдшер.

«На ней были кирпичи»

В суде у свидетельницы спросили, что именно упало на Улдану. Байзакова ответила, что самого момента падения не видела, поскольку в это время сама получила травму и упала.

«В тот момент я тоже упала и получила травму. Из-за боли поняла, что на меня упал кирпич. Потом я поднялась и увидела, что Улдана лежит лицом вниз. На ней были кирпичи. Вообще кирпичи лежали повсюду», – сказала она.

Свидетельница также рассказала, что под завалами находились мужчина и женщина. Прибывшие сотрудники МЧС сразу приступили к их спасению.

«Они сразу зашли внутрь и начали спасать мужчину и женщину, которые лежали в проходе. Улдану к этому моменту уже увезла скорая помощь», – пояснила фельдшер.

Позднее состояние самой Дильназ Байзаковой начало ухудшаться.

«Потом я снова упала. Сознание было затуманено. Дальше ничего не помню. Пришла в себя уже в палате», – рассказала она.

Фельдшер сама получила травмы

В суде Байзакова сообщила, что в результате происшествия получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и амнезию.

По ее словам, согласно заключению экспертизы, причиненный ее здоровью вред был квалифицирован как вред средней тяжести.

В завершение свидетельницу спросили, приходила ли Улдана в сознание после обрушения.