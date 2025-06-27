Улов юных рыбаков в Актобе встревожил, а потом растрогал Сеть
Подростки из Актобе поймали щуку и стали героями соцсетей.
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В Актобе видео с участием мальчиков, поймавших щуку в реке Саздинка, вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. Ролик быстро стал вирусным, собрав тысячи лайков, просмотров и комментариев, передает BAQ.KZ.
На кадрах юные рыбаки эмоционально реагируют на свой улов — они кричат, радуются и бегут показать щуку автору видео. Оператор, предположительно взрослый прохожий, подписал ролик: "Я бы не поверил, если бы не снял это видео".
Первоначально некоторые пользователи испугались, услышав истошные крики, и подумали, что кто-то тонет. Однако быстро поняли, что стали свидетелями искренней радости подростков, которым удалось вытащить из реки крупную рыбу.
В комментариях к ролику люди делятся эмоциями:
- "Я испугалась, думала, что тонут! Но как же приятно видеть такие настоящие эмоции"
- "Поколение не потеряно. Рад за ребят!"
- "Мы ловили там рыбу в 70-х. Живу рядом, каждый день вижу этих пацанов – молодцы!"
Многие пользователи признались, что видео напомнило им о собственном детстве. А одна подписчица добавила: "Мы вчера с дочкой видели этих мальчишек. Доча не хотела уходить, сказала — мам, давай посмотрим, как они поймают рыбу. Теперь вижу, что так и случилось!"
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