В Актобе видео с участием мальчиков, поймавших щуку в реке Саздинка, вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. Ролик быстро стал вирусным, собрав тысячи лайков, просмотров и комментариев, передает BAQ.KZ.

На кадрах юные рыбаки эмоционально реагируют на свой улов — они кричат, радуются и бегут показать щуку автору видео. Оператор, предположительно взрослый прохожий, подписал ролик: "Я бы не поверил, если бы не снял это видео".

Первоначально некоторые пользователи испугались, услышав истошные крики, и подумали, что кто-то тонет. Однако быстро поняли, что стали свидетелями искренней радости подростков, которым удалось вытащить из реки крупную рыбу.

В комментариях к ролику люди делятся эмоциями:

"Я испугалась, думала, что тонут! Но как же приятно видеть такие настоящие эмоции"

"Поколение не потеряно. Рад за ребят!"

"Мы ловили там рыбу в 70-х. Живу рядом, каждый день вижу этих пацанов – молодцы!"

Многие пользователи признались, что видео напомнило им о собственном детстве. А одна подписчица добавила: "Мы вчера с дочкой видели этих мальчишек. Доча не хотела уходить, сказала — мам, давай посмотрим, как они поймают рыбу. Теперь вижу, что так и случилось!"