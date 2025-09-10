9 сентября 2025 года Apple провела традиционное осеннее мероприятие, на котором представила новое поколение iPhone, а также обновления в линейках часов и наушников, передает BAQ.KZ со ссылкой на Рамблер.

В этом году компания отказалась от Plus-версии базовой модели, сделав ставку на ультратонкий iPhone 17 Air. Помимо смартфонов, показали новые Apple Watch и AirPods.

iPhone 17 и iPhone 17 Air

Базовый iPhone 17 впервые получил дисплей ProMotion с частотой 120 Гц и увеличенную диагональ - 6,3 дюйма. Пиковая яркость экрана достигает 3000 нит. Внутри - новый чип A19 и 256 ГБ памяти в стартовой комплектации. Основная камера двойная (48 + 12 Мп), фронтальная - 18 Мп.

Главной новинкой стала модель iPhone 17 Air - самый тонкий смартфон Apple с толщиной 5,6 мм и экраном на 6,5 дюйма. В основе - чип A19 Pro и новый коммуникационный модуль N1 с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Смартфон получил одну основную камеру на 48 Мп и фронталку на 18 Мп. Время автономной работы - до 27 часов воспроизведения видео. Цены стартуют от 999 долларов.

iPhone 17 Pro и Pro Max

Флагманские модели заметно обновились: теперь камеры размещены в стеклянном блоке во всю ширину корпуса, а рамку из титана заменила цельная алюминиевая конструкция. Автономность выросла до рекордных 39 часов воспроизведения видео. Камеры стали мощнее: три модуля по 48 Мп с восьмикратным оптическим зумом. Работают новинки на чипе A19 Pro с системой испарительного охлаждения. Цены - от 1099 долларов за Pro и 1199 долларов за Pro Max.

Apple Watch

Series 11 получили защитное стекло Liquid Glass, поддержку 5G и новые функции для здоровья, включая оповещения о гипертонии. Цена - от 399 долларов.

Ultra 3 обзавелись спутниковой связью для экстренных вызовов, более ярким дисплеем и расширенными функциями мониторинга давления. Автономность - до 72 часов. Цена - 799 долларов.

SE 3 получили улучшенный процессор, поддержку 5G, оценку сна и защитное стекло Liquid Glass. Стоимость — от $249.

AirPods Pro 3

Обновлённые наушники за 249 долларов получили улучшенный звук, новый датчик пульса и поддержку Live Translation - функции перевода речи в реальном времени (пока в бета-версии на пяти языках).