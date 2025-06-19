Область Ұлытау продолжает уверенно укреплять свои позиции в сфере малого и среднего предпринимательства, подтверждая статус одного из самых динамично развивающихся регионов Казахстана, передает BAQ.KZ. Согласно результатам независимого рейтинга "Деловой климат", проведённого Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" по итогам первого квартала 2025 года, область заняла лидирующее место по ряду ключевых показателей.

Регион возглавил список по уровню развития малого бизнеса и доступности государственной поддержки. Особенно важно, что предприниматели в Ұлытау отмечают сравнительно низкую зависимость от неформальных способов взаимодействия с госорганами, что говорит о повышении прозрачности и доверия к институциональной среде. Это значительное достижение подтверждает эффективность государственной политики, направленной на поддержку предпринимательства и создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

Существенный прогресс наблюдается и в секторе среднего бизнеса. Если в 2024 году область находилась на 15-й позиции, то уже в первом квартале 2025 года она поднялась на восьмое место. Этот рывок стал результатом последовательной работы по развитию инфраструктуры, упрощению административных процедур и внедрению новых инструментов поддержки предпринимателей.

Сегодня Ұлытау становится примером для других регионов: здесь создаются условия, при которых бизнес не просто выживает, а активно развивается и растёт, способствуя экономическому росту и улучшению качества жизни в регионе.