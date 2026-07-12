Умер бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани

На 75-м году жизни скончался бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани, возглавлявший страну с 1995 по 2013 год, сообщает РБК.

"С верой в Божье предопределение и предначертание, канцелярия эмира скорбит о кончине великого лидера нации, Его Высочества Отца эмира шейха Хамада бин Халифы Аль Тани, да помилует его Аллах, скончавшегося сегодня утром, <...> 12 июля 2026 года, в возрасте 74 лет", - говорится в сообщении канцелярии эмира.

Хамад бен Халифа Аль Тани родился в 1952 году и стал седьмым эмиром Катара и третьим из династии Аль Тани. Он занял пост главы государства 27 июня 1995 года при поддержке других членов семьи - в тот момент его отец, эмир Халифа бин Хамад Аль Тани, находился в командировке в Швейцарии. Впоследствии тот жил во Франции и вернулся на родину лишь в 2004 году.

Период правления эмира Хамада ассоциируется с реформами и модернизацией Катара. При нем была принята первая постоянная конституция страны, вступившая в силу в июне 2005 года, и разработана "Национальная стратегия развития Катара до 2030 года".

В июне 2013 года Хамад бен Халифа Аль Тани отрекся от престола в пользу сына - Тамима бен Хамада Аль Тани, который возглавляет Катар по сей день.