Умер легендарный вратарь «Кайрата» Александр Убыкин
Ветерану алматинского клуба было 73 года. Он защищал ворота команды на протяжении 11 лет и сыграл 257 матчей в чемпионатах СССР.
11 Октября 2026, 23:34
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11 Октября 2026, 23:3411 Октября 2026, 23:34
229Фото: ФК Кайрат
На 74-м году жизни скончался Александр Убыкин — известный советский футболист, вратарь и казахстанский тренер, ветеран алматинского «Кайрата».
Убыкин выступал за «Кайрат» с 1976 по 1987 год. За это время он провёл 257 матчей в чемпионатах СССР, став одним из известных представителей клуба.
После завершения игровой карьеры Александр Сергеевич посвятил себя тренерской работе, многие годы трудился в том числе в структуре алматинской команды.
Футбольный клуб «Кайрат» выразил соболезнования родным и близким спортсмена, его друзьям и всем, кто знал Александра Убыкина.
«Светлая память об Александре Убыкине навсегда останется в истории нашего клуба и сердцах болельщиков», — говорится в сообщении клуба.
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