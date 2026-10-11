Умер легендарный вратарь «Кайрата» Александр Убыкин

На 74-м году жизни скончался Александр Убыкин — известный советский футболист, вратарь и казахстанский тренер, ветеран алматинского «Кайрата».

Убыкин выступал за «Кайрат» с 1976 по 1987 год. За это время он провёл 257 матчей в чемпионатах СССР, став одним из известных представителей клуба.

После завершения игровой карьеры Александр Сергеевич посвятил себя тренерской работе, многие годы трудился в том числе в структуре алматинской команды.

Футбольный клуб «Кайрат» выразил соболезнования родным и близким спортсмена, его друзьям и всем, кто знал Александра Убыкина.