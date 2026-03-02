Умерла супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи - СМИ
Сообщается, что Мансуре Ходжасте Багерзаде скончалась после ранения во время атаки.
Сегодня 2026, 19:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 19:09Сегодня 2026, 19:09
235Фото: Buzzweekly.co.uk
Супруга верховного лидера Али Хаменеи — Мансуре Ходжасте Багерзаде — умерла после травм, полученных во время удара США и Израиля. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на зарубежные СМИ, передает BAQ.kz.
О смерти Багерзаде сообщили сразу несколько региональных источников, включая иракский канал Sabereen News, иранское агентство Mehr, телеканалы Al‑Alam и Press TV.
По данным агентства NourNews, женщина находилась в коме после полученных ранений и «погибла мученической смертью».
Тем временем в Израиле опровергли сообщения Корпуса стражей исламской революции о якобы нанесённом ударе по офису премьер-министра Биньямин Нетаньяху.
Также ранее в офисе бывшего президента Махмуд Ахмадинежад официально опровергли появившиеся сообщения о его гибели в результате американо-израильского ракетного удара.
Самое читаемое
- Ормузский пролив под нагрузкой: десятки танкеров сосредоточены у берегов Ирана и ОАЭ
- Смена режима в Иране может стать «золотой жилой» для Казахстана – политолог
- В Алматы усилят ремонт дорог и расширят автобусные полосы
- Раскрыты имена погибших при ударах по Ирану высокопоставленных лиц
- Глава государства поздравил казахстанцев с Днем благодарности