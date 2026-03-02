Супруга верховного лидера Али Хаменеи — Мансуре Ходжасте Багерзаде — умерла после травм, полученных во время удара США и Израиля. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на зарубежные СМИ, передает BAQ.kz.

О смерти Багерзаде сообщили сразу несколько региональных источников, включая иракский канал Sabereen News, иранское агентство Mehr, телеканалы Al‑Alam и Press TV.

По данным агентства NourNews, женщина находилась в коме после полученных ранений и «погибла мученической смертью».

Тем временем в Израиле опровергли сообщения Корпуса стражей исламской революции о якобы нанесённом ударе по офису премьер-министра Биньямин Нетаньяху.

Также ранее в офисе бывшего президента Махмуд Ахмадинежад официально опровергли появившиеся сообщения о его гибели в результате американо-израильского ракетного удара.