«Уникальные условия»: Токаев рассказал о новом преимуществе Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности, посвященное развитию отрасли критических материалов, в том числе редких и редкоземельных металлов.

Глава государства обратил внимание на растущую мировую конкуренцию за критически важное сырье. Такие материалы имеют стратегическое значение для высокотехнологичных отраслей, поэтому страны стремятся обеспечить стабильный доступ к их запасам.

На этом фоне Казахстан, обладающий значительными ресурсами и производственным потенциалом, получает дополнительные возможности, отметил Президент.

«Нынешняя ситуация в мире создает выгодные, можно сказать, уникальные условия для тех, кто обладает запасами», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Казахстан занимает лидирующие позиции в Центральной Азии по ресурсному и производственному потенциалу. Однако задача заключается не только в добыче сырья. Стране необходимо развивать собственную переработку, компетенции и производственные цепочки, чтобы эффективнее использовать имеющиеся ресурсы.

На заседании члены Правительства доложили о текущем состоянии отрасли, перспективах освоения месторождений, развитии переработки и проблемах, которые сдерживают развитие этого направления.

По итогам заседания Правительству и государственным органам поручено сформировать системный подход к развитию отрасли. В числе основных направлений – расширение геологоразведки и переработки, совершенствование регулирования, использование техногенных минеральных образований, развитие лабораторной базы и подготовка специалистов.

Отдельное внимание планируется уделить устранению административных барьеров, мешающих развитию отрасли критических материалов.