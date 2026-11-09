Универсальный сельский пост служб спасения открыли в Алматинской области

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов и аким Алматинской области Чингис Аринов открыли новое сельское универсальное спасательное подразделение в селе Нұрғиса Тілендиева Илийского района. Объект возведён за несколько месяцев при поддержке мецената.

В подразделении размещены добровольные противопожарные формирования в рамках проекта МЧС «Ауыл құтқарушылары», бригада скорой медицинской помощи и участковый пункт полиции. Совместное размещение служб позволяет сократить время реагирования на происшествия и обеспечить жителям доступ к экстренной помощи. На территории также оборудована воркаут-зона для занятий спортом.

Новое подразделение расположено в густонаселённом пункте с населением около 20 тысяч человек. Его возможности рассчитаны и на близлежащие населённые пункты других сельских округов. В ходе торжественного открытия благодарственными письмами и грамотами отмечены граждане, оказавшие содействие в реализации проекта.

Создание универсальных спасательных подразделений продолжится в других населённых пунктах Алматинской области. Совместная работа МЧС, местных исполнительных органов и меценатов позволит расширить охват сельских территорий экстренными службами и обеспечить своевременную помощь жителям региона.