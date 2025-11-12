В кулуарах Мажилиса вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов пояснил, что поправки, касающиеся запрета пропаганды, не ограничивают работу журналистов и не направлены против представителей ЛГБТ-сообщества, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, речь идёт о защите детей от навязывания определённых установок, а не о цензуре или запрете тем.

"В формулировке под пропагандой самое главное слово – это “положительная общественная оценка” этих действий. То есть когда человек публикует тот или иной контент и в этом контенте он призывает к положительной оценке", — заявил Евгений Кочетов.

По его словам, закон не направлен на ограничение прав граждан.

"Если человек будет напрямую писать, что он представитель ЛГБТ, приводить какую-то статистику – это не подпадает под запрет пропаганды. Абсолютно точно нет. Этот закон не направлен на ограничение данной категории граждан. Он направлен на защиту детей от навязывания — это самый важный момент", — сказал Кочетов.

Он также уточнил, как будут регулироваться фильмы, книги и другие произведения, содержащие сцены с участием ЛГБТ-персонажей.

"Как только эти поправки вступят в силу, данный контент будет маркироваться как 18+. То есть, где будут содержаться подобного рода сцены, он будет ограничен возрастом старше 18 лет. Аналогично с книгами – на них тоже будет указано, с какого возраста их можно читать. Здесь логика такая же", — пояснил он.

Отвечая на вопрос о митингах и публичных акциях, Кочетов подчеркнул, что прямого запрета нет.

"Если на таких мероприятиях призывают к положительной общественной оценке, например, когда говорят, что быть представителем ЛГБТ-сообщества лучше, чем гетеросообщества, тогда это подпадает под пропаганду. Любые сцены, не содержащие такого посыла, не будут регулироваться по этим нормам. Любовные сцены к этому не относятся – у нас есть отдельные статьи, регулирующие демонстрацию сексуализированного контента или сцены насилия".

По словам вице-министра, ключевая цель закона — не ограничить доступ к информации, а установить чёткую грань между информированием и пропагандой.