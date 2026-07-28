Ураганный ветер обрушился на Баку: есть пострадавшие

В Баку число пострадавших в результате сильного ветра увеличилось до пяти человек. Среди них — двое мужчин, две женщины и ребенок.

Как сообщает Министерство здравоохранения Азербайджана, ребенок 2021 года рождения был доставлен в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. У него диагностировали ушибленно-рваную рану второго пальца правой руки. После рентгенологического обследования ребенку наложили асептическую повязку и гипсовую лангету. Его состояние оценивается как удовлетворительное, после оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Двое из них — мужчина и женщина — были доставлены в Клинический медицинский центр. Мужчина продолжает лечение в нейрохирургическом отделении, его состояние оценивается как стабильное. Женщине оказали необходимую помощь и после этого направили на амбулаторное лечение.

Еще двое пострадавших были госпитализированы в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения.

Всего в связи с сильным ветром в Баку зафиксировали несколько обращений за медицинской помощью. Один из инцидентов произошел около 07:55 на улице Хагани в Сабаильском районе, где пострадала женщина.

Еще один случай произошел около 10:25 в поселке «Атлетляр» Низаминского района. Мужчина оказался под упавшим из-за сильного ветра деревом. Его доставили в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, где врачи диагностировали перелом лучевой кости предплечья.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей призвали соблюдать осторожность и не находиться во время сильного ветра под деревьями, старыми постройками и другими потенциально опасными конструкциями. Гражданам также рекомендуют без необходимости не задерживаться на открытом воздухе.