В Китае из-за тайфуна «Ноул» эвакуировали более 715 тысяч человек
Стихия обрушилась на побережье провинции Гуандун со скоростью ветра до 45 метров в секунду.
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Более 715 тысяч жителей провинции Гуандун на юге Китая были эвакуированы из-за тайфуна «Ноул» (местное название — «Хунся»). Об этом сообщает Nanfang Daily.
По данным властей, по мере приближения тайфуна органы местного управления и профильные службы Гуандуна перешли на усиленный режим работы. В регионе принимаются меры для защиты населения и минимизации последствий стихии.
Тайфун вышел на сушу в 00:50 26 июля по бакинскому времени в районе поселка Пинхай уезда Хуэйдун города Хуэйчжоу. На момент выхода на побережье скорость ветра вблизи центра стихии достигала 45 метров в секунду.
Ранее сообщалось об эвакуации более 340 тысяч жителей провинции Гуандун в связи с приближением тайфуна. По мере усиления угрозы число эвакуированных значительно выросло.
Власти продолжают следить за развитием ситуации и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения.
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