Девятилетний ребенок из Актау оказался в тяжелом состоянии после лечения зуба

Девятилетний житель Актау оказался в тяжелом состоянии после лечения зуба в Мангистауской областной стоматологической клинике. По словам его матери Акмарал Калжановой, ребенок пришел в медицинское учреждение на профилактический осмотр, однако после проведенных процедур у него развилось серьезное осложнение. Сейчас мальчик проходит лечение в Астане.

Как сообщает Lada.kz, по словам матери, в феврале 2026 года она привела сына в стоматологическую клинику на профилактический осмотр. Ребенок, как утверждает женщина, не жаловался на боль. При этом лечащий врач направил его на лечение под анестезией без предварительного рентгенологического обследования.

Мать ребенка не допустили в кабинет, сославшись на внутренние правила медицинского учреждения. После процедуры, по словам женщины, зуб не был закрыт пломбой, а повторный прием назначили спустя две недели.

При следующем посещении другой врач, как утверждает мать, не обнаружила в электронной базе данных информации о предыдущем приеме. Женщина также заявила, что в медицинской документации были указаны сведения о якобы завершенном лечении.

В дальнейшем, по словам Акмарал Калжановой, ребенку несколько раз наносили мышьяковистую пасту. После этого у мальчика появились сильные боли и отек левой стороны лица. На жалобы ребенка, по утверждению матери, медики рекомендовали полоскать рот солевым раствором.

Позже состояние Нурадиля резко ухудшилось. По словам семьи, у ребенка развился гнойно-воспалительный процесс, который привел к разрушению костной ткани. Зуб выпал вместе с фрагментом пораженной кости.

В Астане мальчику диагностировали остеомиелит и секвестр нижней челюсти. Ребенок уже перенес две сложные операции, во время которых врачи удалили около 15 граммов разрушенной костной ткани. По словам матери, сейчас разрушено порядка 60–70% челюстной кости, существует угроза патологического перелома.

Из-за состояния здоровья мальчик не может вести привычный для ребенка образ жизни: ему запрещены бег, прыжки и активные игры. Он испытывает трудности с жеванием и вынужден питаться измельченной или жидкой пищей. По словам матери, у ребенка также нарушилась речь, появились рубцы и деформация лица, а часть десны потеряла чувствительность.

«Мы до сих пор находимся в Астане, проходим лечение и физиопроцедуры. Самое обидное, что виновники даже не интересуются состоянием моего сына. Я не хочу оставлять это безнаказанным. Мне больно видеть, как каждый день ребенок проходит через врачей, процедуры и операции. И это может продолжаться до 16–17 лет. У него фактически украли детство и нанесли серьезную психологическую травму», — заявила Акмарал Калжанова.

В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что после обращения семьи в медицинской организации провели внутренний аудит качества оказанной медицинской помощи и проверку оформления медицинской документации.

По итогам служебного расследования и протокольного совещания к врачам-стоматологам были применены дисциплинарные взыскания в виде выговора.

Семья с таким решением не согласна. Мать ребенка настаивает на проведении полноценного расследования и привлечении виновных к ответственности в случае подтверждения нарушений.

По данному факту семья обратилась в департамент полиции Мангистауской области с требованием зарегистрировать заявление и провести досудебное расследование. В обращении говорится о возможных признаках ненадлежащего исполнения медицинскими работниками профессиональных обязанностей, подделки официальных документов и должностной халатности.

Окончательную оценку действиям медицинских работников и обстоятельствам произошедшего должны дать правоохранительные органы в рамках проверки и возможного расследования.