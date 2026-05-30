Ураганный ветер повредил дома и оставил без света часть регионов Казахстана

Сильный ураган обрушился 29 мая на восточные и западные регионы Казахстана. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Аягозском районе области Абай и в Атырау.

Как сообщает телеканал КТК, в Атырау мощные порывы ветра повредили крыши жилых домов, повалили деревья и сорвали плохо закрепленные конструкции. В центре города обломки кирпичей с крыши многоэтажного дома упали на припаркованные автомобили. Несколько машин получили серьезные повреждения. Также обломки рухнули рядом с подъездом жилого дома.

Из-за непогоды жителей города призвали без необходимости не выходить на улицу.

В области Абай ураган затронул Аягозский район. По данным местного акимата, ветер с порывами до 28 метров в секунду срывал кровли зданий, валил столбы электропередачи и оставил часть населенных пунктов без электричества.

Повреждения получили многоквартирные и частные дома, школа, складские помещения, ресторан и другие объекты. После перебоев с электроснабжением у некоторых жителей вышла из строя бытовая техника.

В акимате сообщили, что в Аягозском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для оценки ущерба и ликвидации последствий создана специальная комиссия.