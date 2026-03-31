Уровень воды на Сырьдарьинском мосту снизился
Ситуация остаётся стабильной.
Сегодня 2026, 01:24
Сегодня 2026, 01:24Сегодня 2026, 01:24
Ситуация на мосту через реку Сырдарья на участке республиканской автодороги KZ13-01 находится под контролем, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
Специалисты Туркестанского областного филиала КазАвтоЖол провели воздушный мониторинг участка дороги на 130-м километре, где ранее существовал риск подтопления.
По итогам проверки отмечено снижение уровня воды.
Контроль за ситуацией и необходимые меры безопасности продолжаются.