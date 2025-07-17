В первом полугодии 2025 года уровень воды в озере Балхаш увеличился на 32 см, поднявшись с отметки 341,55 м до 341,87 м по Балтийской системе, передает BAQ.KZ.

За это время в озеро было направлено 8,52 млрд кубометров воды из Капшагайского водохранилища, что на 0,52 млрд кубометра больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, в 2025 году планируется направить в Балхаш 12 млрд кубометров воды.

Отметим, что в этом году Капшагайское водохранилище снова наполнилось на 100%, что является повторением достижения прошлого года — впервые за десять лет. Это позволило обеспечить достаточное количество воды для орошения Акдалинского и Шенгельдинского массивов в Алматинской области, поддерживая сельское хозяйство региона в критический вегетационный период.

"Мы продолжаем сосредотачиваться на сохранении Балхаша. Недавняя масштабная полевая экспедиция с участием французских ученых позволила нам глубже понять состояние озера и бассейна в целом. Совместная работа с французскими коллегами направлена на разработку мастер-плана по сохранению озера, с прогнозом до 2040 года", — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Этот проект является частью трехстороннего соглашения, подписанного Казахстаном с Французским агентством развития и Бюро геологических и горных исследований Франции. Важно отметить, что сохранение Балхаша требует комплексного подхода, учитывая, что его уровень напрямую зависит от стока реки Или, которая регулируется Капшагайским водохранилищем.

Сейчас, когда ситуация с водой в Балхаше улучшается, Казахстан продолжает укреплять свои усилия для долгосрочного сохранения этого уникального водоема, который является не только важным экологическим объектом, но и источником жизни для десятков тысяч людей в регионе.