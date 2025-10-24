В Казахстане завершается уборочная кампания — зерновые культуры собраны почти на 99% посевных площадей, что составляет 15,8 млн гектаров. Однако в ряде регионов аграрии столкнулись с нехваткой газа, необходимого для сушки урожая. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по уборочной кампании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает BAQ.KZ.

По оперативным данным, в этом году получен высокий урожай. Собрано свыше 15,8 млн гектаров зерновых, завершен сбор бобовых культур — их объем превысил 1 млн тонн. Также полностью убраны картофель (3 млн тонн), овощи (3,9 млн тонн) и бахчевые (2,6 млн тонн).

Однако в ходе заседания представители регионов сообщили, что из-за нехватки газа на местах возникают трудности с сушкой зерна, что может замедлить приемку урожая на элеваторы и повлиять на его качество.

Регионы обеспечены дизельным топливом в достаточном объеме, но не хватает газа для сушки зерна. Министерству энергетики поручено направить дополнительные объемы газа в регионы, чтобы не затягивать процесс приемки зерна.

В то же время баланс загрузки зернохранилищ остается стабильным: занято около 40% мощностей, свободно 7,8 млн тонн. На хранение уже поступило 6,7 млн тонн зерна — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Министерства сельского хозяйства, более половины собранного зерна (54%) составляет третий класс, что свидетельствует о хорошем качестве урожая.

Аграрии отмечают, что для сохранения этих показателей крайне важно обеспечить своевременную сушку и хранение зерна, иначе часть рекордного урожая может быть потеряна.