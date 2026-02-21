Уроженка Караганды покорила судей проекта "Голос"

Казахстанская певица прошла в следующий этап шоу «Голос».

Сегодня 2026, 09:28
Фото: Скриншот видео

35-летняя певица Ксения Радо родом из Караганды сейчас проживает в Алматы. Она стала участницей 14-го сезона телепроекта Голос и успешно прошла этап слепых прослушиваний, передает BAQ.KZ.

Выпуск вышел в эфир на Первом канале. Для выступления артистка выбрала песню «Кухни». По итогам номера к ней повернулся наставник Владимир Пресняков, в чью команду она и решила войти.

По правилам проекта наставники набирают участников, ориентируясь исключительно на вокальные данные. После слепых прослушиваний конкурсантов ждут поединки и последующие этапы соревнования.

Ксения Радо — певица, радиоведущая и вокальный коуч, основательница студии вокала Rado Voice. В Алматы она совмещает преподавательскую деятельность с концертными выступлениями. Участие в проекте стало для неё возможностью представить Казахстан на крупной телевизионной площадке.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от М̳у̳з̳ы̳к̳а̳л̳ь̳н̳а̳я̳ ̳Р̳е̳в̳о̳л̳ю̳ц̳и̳я̳ (@muz_revolution)

