35-летняя певица Ксения Радо родом из Караганды сейчас проживает в Алматы. Она стала участницей 14-го сезона телепроекта Голос и успешно прошла этап слепых прослушиваний, передает BAQ.KZ.

Выпуск вышел в эфир на Первом канале. Для выступления артистка выбрала песню «Кухни». По итогам номера к ней повернулся наставник Владимир Пресняков, в чью команду она и решила войти.

По правилам проекта наставники набирают участников, ориентируясь исключительно на вокальные данные. После слепых прослушиваний конкурсантов ждут поединки и последующие этапы соревнования.

Ксения Радо — певица, радиоведущая и вокальный коуч, основательница студии вокала Rado Voice. В Алматы она совмещает преподавательскую деятельность с концертными выступлениями. Участие в проекте стало для неё возможностью представить Казахстан на крупной телевизионной площадке.