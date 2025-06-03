Агентством по финансовому мониторингу РК по Алматинской области пресечена деятельность крупной финансовой пирамиды под названием Amanat Drive, передает BAQ.KZ.

Организаторы схемы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов, однако обязательства выполнялись лишь частично — имущество, как выяснилось, получали в основном родственники и приближённые подозреваемых.

По данным следствия, пирамида успела привлечь более 8 тысяч вкладчиков, общая сумма вложений превысила 21 миллиард тенге.

Для легализации преступных доходов организатором была задействована многоуровневая схема с использованием подконтрольных компаний: ТОО "Алло, не керек", "i-m@rketing" и "Gold SapaPremium". Эти фирмы выступали фиктивными поставщиками якобы рекламных и аналитических услуг. Через подложные договоры было выведено и обналичено свыше 1,8 миллиарда тенге.

На преступные средства приобретались дорогостоящие активы: элитные квартиры и частные дома в Астане, а также автомобили премиум-класса, включая HUMMER H2 и Lexus LX570. Чтобы избежать конфискации, имущество оформлялось на доверенных лиц.

С санкции суда на имущество и счета потребительского кооператива наложен арест. Главный организатор схемы заключён под стражу.

Расследование продолжается.