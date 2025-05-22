На 50-м году жизни скончался известный казахстанский журналист Диас Ахметшарип, передает BAQ.KZ.

Ранее сообщалось, что в начале мая он был госпитализирован в Актау с обширным инсультом и находился в коме.

Диас Ахметшарип начал свою профессиональную карьеру на "Казахском радио". Позже он работал спортивным журналистом на телеканалах "Хабар" и "Казахстан", где зарекомендовал себя как яркий и принципиальный репортер. Он стал первым директором специализированного спортивного телеканала "Казспорт", а также занимал должность главного редактора телеканала Insport.

С 2003 по 2007 год Ахметшарип возглавлял пресс-службу Агентства по делам спорта и туризма Республики Казахстан. В последние годы он работал советником министра туризма и спорта, курируя вопросы взаимодействия с общественностью.

"Ушел талантливый журналист, опытный медиаменеджер и человек, внёсший значительный вклад в развитие спортивной журналистики Казахстана. Его профессионализм, преданность делу и человеческая искренность навсегда останутся в памяти", - пишут коллеги.