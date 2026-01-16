Ушел из жизни первый муфтий Казахстана Ратбек кажы Нысанбайулы. Соболезнования по поводу его кончины выразил Верховый муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы, передает BAQ.KZ.

– От себя и от имени сотрудников Духовного управления мусульман Казахстана выражаю соболезнования семье, родственникам покойного и всей мусульманской общине нашей страны. За эти годы Ратбек установил тесные отношения с мусульманскими странами и укрепил сотрудничество. Основатель Духовного управления мусульман Казахстана, Ратбек Нысанбайулы, внес вклад в строительство более 30 мечетей за время своего руководства, – отметил Верховный муфтий Казахстана.

Напомним, что 12 января 1990 года в Алматы состоялся I съезд мусульман Казахстана, на котором было образовано Духовное управление мусульман Казахстана. ДУМК отделилось от Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ), располагавшегося в Ташкенте, и стало самостоятельным религиозным органом. Первым председателем ДУМК, Верховным муфтием, был избран Ратбек хаджи Нысанбайулы.

Ратбек хаджи Нысанбайулы родился в ноябре 1940 года в Туркестанской области. Окончил исторический факультет КазПИ. В 1964 году завершил обучение в бухарском медресе "Мир-Араб" и Бухарском педагогическом институте. В 1969–1975 годах обучался на факультете шариата и права Ливийского университета, получив высшее религиозное образование.

С 1979 года Ратбек хаджи Нысанбайулы являлся казием Казахстана. 12 января 1990 года он стал инициатором создания Духовного управления мусульман Казахстана и был избран его Верховным муфтием. Ратбек хаджи возглавлял Духовное управление до 2000 года.