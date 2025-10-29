В возрасте 96 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Василий Антонович Сердюков, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Родившийся 21 ноября 1926 года в Акмолинской области, он был призван на фронт в 17 лет и служил на 1-м Белорусском фронте. Василий Антонович участвовал в освобождении Минска и Польши, форсировании рек Висла, Одер, Шпрее, а также в штурме Берлина.

"После Победы Василий Антонович окончил Новосибирский институт военных инженеров железнодорожного транспорта и более 40 лет проработал на железной дороге, внося весомый вклад в развитие отрасли", — говорится в сообщении.

Акимат района выразил соболезнования родным и близким, подчеркнув, что Василий Антонович Сердюков навсегда останется в сердцах казахстанцев.