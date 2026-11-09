Ушла из жизни казахстанская акын Надежда Лушникова
Поэтессе и мастеру импровизации было 85 лет. Она состояла в Союзе писателей Казахстана.
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На 86-м году жизни скончалась казахстанская акын-импровизатор, поэтесса и член Союза писателей Казахстана Надежда Лушникова. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Надежда Лушникова родилась 22 ноября 1940 года в селе Шамалган Каскеленского района Алматинской области. В 1961 году окончила педагогическое училище имени Маншук Маметовой в Кызылорде, а в 1969 году — филологический факультет Казахского национального педагогического института имени Абая, получив специальность «Казахский язык и литература».
Её первые стихотворения были опубликованы в 1958 году в Кызылординской областной газете «Ленин жолы». Позднее вышли поэтические сборники «Елім менің» (1962) и «Көңіл хошы» (1970).
Широкую известность Лушникова получила благодаря поэтической импровизации и участию в айтысах. В 1963 году она выступила на областном айтысе в Кызылорде и стала призёром. Её состязание с шымкентским акыном Калдыбеком Аликуловым было запечатлено в документальном фильме «Айтыс» режиссёра Т. Дуйсебаева. В последующие годы она неоднократно участвовала в районных и областных поэтических состязаниях и одерживала победы.
С 1963 по 1985 год Надежда Лушникова работала литературным сотрудником газеты, редактором издательства и школьным учителем. С 1985 года возглавляла музей имени У. Карибаева в Жамбылском районе.
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