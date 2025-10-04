  • 4 Октября, 15:33

Усман Нурмагомедов одержал 20-ю победу и сохранил чемпионский пояс

Спортсмен единогласным решением судей победил ирландца Пола Хьюза.

Фото: Getty Images

27-летний российский боец Усман Нурмагомедов продолжает доминировать в легком весе. На турнире PFL Champions Series 3, прошедшем в Дубае в ночь с 3 на 4 октября, он единогласным решением судей победил ирландца Пола Хьюза и успешно защитил свой чемпионский титул, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Эта победа стала 20-й в профессиональной карьере Нурмагомедова, который по-прежнему остаётся непобеждённым. На его счету — восемь побед нокаутом, шесть — приёмами и шесть — по очкам.

Интересно, что три последних боя Усман завершал именно решением судей, однако его лидерство в лёгком дивизионе и статус одного из сильнейших бойцов мира остаются бесспорными.

