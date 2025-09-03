29 августа накануне празднования Дня Конституции в Костанае произошла авария на водопроводных сетях. В результате больше десятка жилых многоэтажных домов остались без холодной воды почти на целый день. Кроме того, под отключение попала детская диагностическая больница и кафе. Это уже вторая аварийная ситуация за месяц, из-за которой горожанам приходится оставаться без благ цивилизации, передает BAQ.kz.

Очередная авария на сетях водопровода главной водоснабжающей организации города ГКП "Костанай-Су" произошла вечером 29 августа. Трубу прорвала под улицей Л. Беды между улицей Алтынсарина и проспектом Абая. В этом отрезке расположен жилой микрорайон "Жана Кала", много кафе и ресторанов, а также детская диагностическая больница.

"Вечером пришла с работы, а холодной воды нет. Начали звонить в горводоканал, оказалась очередная авария. Впереди праздники, было очень обидно", - рассказала жительница дома по ул. Л. Беды, 23 Гульзада Ахметова.

Другая жительница сообщила, что днем 29 августа как раз находилась с ребенком в детской больнице.

"Вдруг врачи сообщили, что воды нет. Но сказали, что обязательно будет подвоз. Без воды больницу точно не оставят", - рассказала Алия Шакурова.

После многочисленных звонков в службу IKomek и возмущений жителей сотрудникам горводоканала пришлось принять экстренные меры, чтобы не оставить целый район без холодный воды на три праздничных дня.

"Мы приняли решение временно устранить аварию, чтобы в праздники у жителей была и в больнице была вода. С 2 сентября приступили к капитальному ремонту сетей, но воду пока удается не отключать. Хотя на период переподключений жителям еще предстоит остаться без воды ", - пояснил диспетчер ГКП "Костанай-Су".

Сейчас на участке ул. Л. Беды между Алтынсарина и Абая идут ремонтные работы: выкопаны глубокие ямы, работает экскаватор. Из-за аварийной ситуации на сетях, пришлось даже перекрыть транспортное движение на данном отрезке, что создает дополнительные неудобства. Участок очень важен для разгрузки проезда, но теперь автомобили скапливаются на одной улице, поэтому скапливаются большие пробки. Ситуация осложняется тем, что на параллельной ул. Л. Беды ул. Наримановской тоже частично перекрыто движение - на ней сейчас идет укладка асфальта. Получается, что два проезда закрыты для автолюбителей, что повышает риск аварийных ситуаций в этом районе города.

Отключения еще будут

В детской больнице нам пояснили, что успели сделать запас воды, и сейчас она есть. Рядом с больницей установлена специальная вакуумная машина, которая откачивает воду из аварийных сетей.

"На данный момент проблем с водоснабжением нет, есть и холодная, и горячая вода. Надеемся, что так будет всю неделю. Ведь ремонтные работы закончат не скоро", - сообщила старшая сестра больницы.

Жители соседних домов пока жалуются только на слабый напор, но вода есть. Хотя новые отключения еще впереди, утверждают они - так им сообщили в горводоканале. Как выяснилось, авария достаточно серьезная.

"В этом месте проложен стальной водопровод большого диаметра -600-700 мм. У него очень большой процент износа, поэтому его нужно полностью менять. Работы относятся к технически сложным, потому что водопровод проложен на большой глубине. В связи с чем работы могут занять до 7 дней", - пояснил заместитель главного инженера ГКП "Костанай-Су" Болат Сейтбаев.

В горводоканале сообщили, что жители близлежащих к аварийному участку домов и здание больницы оставались без холодной воды пока только 29 августа - с 11 утра до 20.00 вечера. Это была связано с тем, что водопровод не удалось отремонтировать быстро. Из-за большого износа он постоянно рвался, поэтому без отключения воды не смогли обойтись. Но временный ремонт не спас ситуацию, поэтому сейчас специалисты производят капитальную замену.

"Холодную воду в течение недели еще придется отключать, так как будут переврезки на новый водопровод. Но отключения займут несколько часов. В противном случае будет организован подвоз воды", - заверили в ГКП "Костанай-Су".

Пока что на предприятии не могут даже сказать, сколько конкретно времени займет устранение аварии, не говоря уже о том, когда и на сколько будут вновь отключать холодную воду. Но обещают предупредить жителей заранее. Предполагается, что в случае отключения на большой промежуток времени, специалисты горводоканала обеспечат водоснабжение по так называемому воздушному водопроводу -временным трубам, которые проложат поверх земли. Это поможет переподключиться к обновленным сетям без ущерба для жителей. Если этот способ не поможет, будет организован подвоз воды.

Причина - в изношенности сетей

Отметим, что в этом году ГКП "Костанай-Су" проводит глобальные замены водопроводных труб и канализационных колодцев по всему городу. Многие из них отслужили по два срока и больше. Из трех ниток, по которым уходят канализационные стоки, две и вовсе находятся в аварийном состоянии. В связи с этим горводоканал планирует их замену в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального сектора".

"Эти нитки были проложены еще в 50-е годы, на замену 14 километров канализационных стоков нужно около 10 млрд тенге", - комментировал ситуацию директор ГКП "Костанай-Су" Казбек Шалабаев.

Он также называл другие хлипкие места на сетях, но участок по ул. Л. Беды в списке не значился, хотя, как оказалось, он тоже оказался аварийным. И только на его замену требуется не меньше недели. Что будет если начнут рваться другие водопроводы и коллекторы, пролежавшие в земле больше полувека - пока вопрос. Но любые масштабные ремонты сетей отражаются на карманах потребителей.

В этом году в связи с планам по замене водопроводов и канализаций на миллиарды тенге "Костанай-Су" уже подало заявку на повышение тарифа почти на 10%. Это при том, что ежегодные субсидии из бюджета для горводоканала составляют около 5 млрд тенге. Напомним также, что всего пару недель назад большая часть Костаная уже оставалась без горячей воды - прямо на день рождения города. Тогда сотрудники теплоснабжающей компании ГКП "КТЭК", которые проводили гидравлические испытания на сетях в преддверии зимы, не успели дать воду к 15 августа. Хотя заверяли, что опрессовка продлится всего две недели - с начала до середины последнего месяца лета. Позже выяснилось, что на теплотрассе, несмотря на проведенные испытания, вновь произошел порыв, причем, на магистральной сети большого диаметра. В результате более 50 домов остались без воды еще на неделю.

В КТЭК тогда сообщали, что основная причина аварий тоже в изношенных сетях и заявили о глобальных ремонтах, на которые нужны миллиардные средства. Попутно абонентам презентовали повышение тарифа на услуги теплоснабжения и подачу горячей воды, который начал действовать уже с 1 сентября.

В целом, если верить коммунальщикам, ситуация с сетями оставляет желать лучшего. И, несмотря на регулярные вложения, субсидирование и повышение тарифа, жителям не избежать отключений, как от горячей, так и от холодной воды.

Фото: Аскар Кенжетаев.