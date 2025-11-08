Министерство энергетики Республики Казахстан совместно с ТОО "PSA", выполняющим функции уполномоченного органа по проекту "Дунга", утвердило пятилетнюю программу развития местного содержания в товарах, работах и услугах, реализуемых в рамках проекта, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, программа направлена на дальнейшее развитие внутристрановой ценности и поддержку отечественных производителей в крупных нефтегазовых проектах.

Документ предусматривает поэтапное увеличение доли отечественного участия, а также внедрение эффективных инструментов и механизмов закупочной деятельности, способствующих стимулированию казахстанских компаний.

Кроме того, программа предусматривает заключение долгосрочных договоров и контрактов в обмен на инвестиции, а также меры по содействию локализации производства на территории Казахстана.

В Министерстве энергетики отметили, что реализация программы станет важным шагом в укреплении позиций отечественного бизнеса и повышении его конкурентоспособности в нефтегазовой отрасли.