Утверждена пятилетняя программа развития местного содержания в проекте "Дунга"
Программа направлена на поддержку отечественных производителей в крупных нефтегазовых проектах.
Министерство энергетики Республики Казахстан совместно с ТОО "PSA", выполняющим функции уполномоченного органа по проекту "Дунга", утвердило пятилетнюю программу развития местного содержания в товарах, работах и услугах, реализуемых в рамках проекта, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в ведомстве, программа направлена на дальнейшее развитие внутристрановой ценности и поддержку отечественных производителей в крупных нефтегазовых проектах.
Документ предусматривает поэтапное увеличение доли отечественного участия, а также внедрение эффективных инструментов и механизмов закупочной деятельности, способствующих стимулированию казахстанских компаний.
Кроме того, программа предусматривает заключение долгосрочных договоров и контрактов в обмен на инвестиции, а также меры по содействию локализации производства на территории Казахстана.
В Министерстве энергетики отметили, что реализация программы станет важным шагом в укреплении позиций отечественного бизнеса и повышении его конкурентоспособности в нефтегазовой отрасли.
