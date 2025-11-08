  • 8 Ноября, 13:23

Утверждена пятилетняя программа развития местного содержания в проекте "Дунга"

Программа направлена на поддержку отечественных производителей в крупных нефтегазовых проектах.

Сегодня, 12:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство энергетики РК Сегодня, 12:14
Сегодня, 12:14
109
Фото: Министерство энергетики РК

Министерство энергетики Республики Казахстан совместно с ТОО "PSA", выполняющим функции уполномоченного органа по проекту "Дунга", утвердило пятилетнюю программу развития местного содержания в товарах, работах и услугах, реализуемых в рамках проекта, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, программа направлена на дальнейшее развитие внутристрановой ценности и поддержку отечественных производителей в крупных нефтегазовых проектах.

Документ предусматривает поэтапное увеличение доли отечественного участия, а также внедрение эффективных инструментов и механизмов закупочной деятельности, способствующих стимулированию казахстанских компаний.

Кроме того, программа предусматривает заключение долгосрочных договоров и контрактов в обмен на инвестиции, а также меры по содействию локализации производства на территории Казахстана.

В Министерстве энергетики отметили, что реализация программы станет важным шагом в укреплении позиций отечественного бизнеса и повышении его конкурентоспособности в нефтегазовой отрасли.

Самое читаемое

Наверх