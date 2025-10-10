В Таразе городской суд восстановил в должности педагога, уволенного по обвинению в "аморальном проступке, несовместимом с продолжением работы", передает BAQ.KZ со ссылкой на Таразский городской суд.

Основанием для иска стали разногласия с администрацией школы, возникшие на фоне конфликта между учителем и родителями учащихся. Как утверждала сама истец — гражданка Ш., — речь шла не о нарушении этики, а о споре по вопросам учебного процесса. Проведённая в марте 2025 года проверка нарушений педагогических норм не выявила, что стало ключевым доводом в пользу педагога.

Администрация школы, в свою очередь, ссылалась на жалобы родителей и настаивала на правомерности увольнения. Однако суд установил, что решение об отстранении было принято с грубым нарушением законодательства: совет по педагогической этике, предусмотренный Законом "О статусе педагога", вопрос об "аморальном поведении" учителя не рассматривал. Кроме того, работодатель не представил документальных доказательств проступка, а профсоюзный комитет отказался поддержать расторжение трудового договора.

В итоге суд признал увольнение незаконным, обязал восстановить гражданку Ш. в должности учителя начальных классов и взыскал с ответчика заработную плату за время вынужденного прогула в размере 1,8 миллиона тенге. Также в пользу истца назначена компенсация морального вреда — 50 тысяч тенге и оплата судебных издержек в размере 300 тысяч тенге. Решение суда пока не вступило в законную силу.