Увольнение педагогов "по возрасту" обернулось судебным разбирательством
Суд признал это нарушением прав работников.
В Жамбылской области Жуалынский районный суд рассмотрел трудовой спор между местной школой и тремя преподавателями, уволенными по достижении пенсионного возраста, передает BAQ.KZ.
Суд установил, что директор школы нарушила трудовое законодательство, расторгнув трудовые договоры до наступления пенсионного возраста и не уведомив работников за месяц, как требует закон.
В трудовых договорах преподавателей было предусмотрено право на доработку до конца учебного года по их просьбе, однако это условие было проигнорировано. Истцы обратились в суд с требованием признать увольнение незаконным, восстановить их на работе, взыскать заработную плату за вынужденный прогул, а также компенсировать моральный вред и расходы на представителя.
Жуалынский суд частично удовлетворил требования преподавателей: признал увольнения незаконными, восстановил их в должностях и взыскал с школы более 9 миллионов тенге за вынужденный прогул, 300 тысяч тенге компенсации морального вреда и 900 тысяч тенге на оплату услуг представителя.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
