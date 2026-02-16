В Алматы увольнение молодого человека с диагнозом аутизм, который четыре года проработал на одном месте, привлекло внимание общества. Он имел стабильный доход и только начал чувствовать себя полноценным членом общества, однако после прихода нового руководства был вынужден покинуть работу. После этой истории сотрудники известной сети быстрого питания также начали открыто говорить о случаях возможной дискриминации внутри компании. Подробности в материале BAQ.kz.

Алибеку Каратаю 27 лет. У него расстройство аутистического спектра. До недавнего времени он четыре года стабильно работал в сети быстрого питания Burger King. По словам матери, до этого он пробовал работать в разных местах и в итоге нашёл коллектив и профессию, которые ему действительно подошли, и он устроился поваром.

«Четыре года он стабильно работал, получал зарплату, с удовольствием тратил заработанные деньги и чувствовал себя частью коллектива. Планировал отпуск заранее, переводился из одного филиала в другой», — рассказывает Жанат Каратай, сумевшая привлечь внимание общественности к ситуации сына в Threads.

Алибек родился в 1998 году в Алматы. По словам матери, когда сыну исполнилось два года, семья начала замечать особенности в его развитии. Будучи вторым ребёнком в семье, он не спешил говорить.

«Тогда даже таких слов как «аутизм» или даже просто задержка речи не было», - вспоминает она. Ради будущего сына женщина оставила перспективную карьеру в IT и полностью посвятила себя поиску ответа и помощи ребёнку.

Годы обучения и реабилитации дали результат. Алибек окончил школу, поступил в колледж имени Т. Жургенова, получил профессию скульптора. У него проявился талант к созданию анимационных фигур из пластилина.

Увольнение и заявления о дискриминации

По словам матери, прежняя команда всегда поддерживала сына и работала с ним с пониманием. Однако после прихода нового регионального руководителя ситуация резко изменилась.

«На него начали оказывать давление незаметно для окружающих. Алибек изменился, стал замкнутым. Мы не понимали, что происходит, пока не узнали, что его вынуждают уволиться по собственному желанию. Сейчас мы пытаемся восстановить его веру в людей», — говорит мать.

После публикации обращения матери в социальных сетях нынешние и бывшие сотрудники компании также начали делиться своими историями. Один из них, проработавший в компании три года, пишет:

«Коллектив раньше был отличным. Но летом приехал новый генеральный директор из России. Им создавали особые условия. Когда они знакомились с нами, открыто рассказывали о своих зарплатах и условиях труда. При этом зарплаты обычных сотрудников оставался очень низкими».

Стоит отметить, что обращения сотрудников были опубликованы матерью Алибека.

Позиция Burger King

Burger King Kazakhstan выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что «факты давления или дискриминации в коллективе не подтверждены». Компания заявила, что Алибека не увольняли, он официально остаётся в штате и решение работодателя о расторжении трудовых отношений не принималось.

По версии компании, 6 февраля в Burger King обратился сам сотрудник через мать с заявлением о прекращении трудовых отношений.

«Такие заявления, согласно трудовому законодательству, должны оформляться непосредственно самим работником», - говориться в обращении.

Burger King утверждает, что предлагал возможные варианты урегулирования ситуации, в том числе перевод в другой ресторан.

Также компания заявила о готовности встретиться с семьей Алибека в официальном формате и обсудить ситуацию конструктивно. Однако в социальных сетях многие пользователи открыто выражают недовольство таким ответом.

Мать Алибека, продолжает добиваться справедливости.

Статистика и вопрос инклюзии

По официальным данным на 2025 год, в Казахстане на учёте состоят более 14 500 детей с диагнозом аутизм. Ранее этот показатель составлял около 12–13 тысяч. По оценкам экспертов, с 2020 по 2024 год число зарегистрированных случаев выросло примерно втрое.

При этом официальной статистики по трудоустройству людей с аутизмом в стране не ведётся. Государство фиксирует количество детей, но системных открытых данных о том, как складывается их взрослая жизнь и положение на рынке труда, нет.

Отметим, что Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов. Трудовой кодекс запрещает дискриминацию, государственные документы закрепляют принципы равных возможностей и построения инклюзивного общества.