В Казахстане готовится нормативное закрепление отсрочки по кредитам для социально уязвимых слоёв населения и граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, передает BAQ.KZ.

Соответствующий проект нормативно-правового акта (НПА) разработан Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в рамках реализации нового закона о защите прав потребителей финансовых услуг и развитии финрынка.

Согласно документу, предлагается:

предоставить отсрочку сроком не менее трёх месяцев без комиссии для социально уязвимых категорий и пострадавших от ЧС,

предусмотреть обязательное подтверждение снижения доходов документально,

уточнить порядок запроса документов в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств, а также включить перечень возможных подтверждающих документов в приложение к НПА.

Разработка направлена на повышение эффективности урегулирования проблемной задолженности физических лиц, включая СУСН, и обеспечение прозрачности со стороны банков и микрофинансовых организаций при работе с такими обращениями.

Документ размещён на платформе "Открытые НПА" и доступен для общественного обсуждения до 27 июля 2025 года.