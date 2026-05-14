Узбекистан готовит первого космонавта: полёт запланирован на 2028 год

Узбекистан планирует отправить своего первого космонавта в космос до октября 2028 года, передает BAQ.kz со ссылкой на uznews.uz.

Об этом сообщил заместитель директора агентства Узбеккосмос Мухиддин Ибрагимов.

По его словам, продолжительность полёта составит около 14 дней.

Переговоры с космическими державами

"В мире есть три государства - США, Россия и Китай, которые могут осуществлять пилотируемые космические полёты. США и Россия отправляют космонавтов на одну международную космическую станцию. У Китая есть собственная отдельная станция. Сейчас мы ведём переговоры со всеми сторонами. Каждая из них выразила готовность к сотрудничеству. Когда наш космонавт полетит в космос, он вернётся на Землю не с пустыми руками, а как минимум с результатами определённого эксперимента", - отметил он.

Как будут отбирать кандидатов

Для подготовки первого космонавта будет создана специальная правительственная комиссия. Она займётся отбором кандидатов.

К претендентам предъявляются следующие требования: