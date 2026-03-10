Из-за осложнения военно-политической ситуации на Ближнем Востоке и снижения уровня безопасности в ряде стран Казахстан временно приостановит работу некоторых избирательных участков за рубежом, передает BAQ.KZ.

Соответствующее решение принято с учетом рекомендаций специального штаба, созданного для оценки рисков и обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Ерлан Жетибаев.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, решение связано исключительно с вопросами безопасности и не повлияет на проведение голосования в целом.

«В связи с осложнением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке и снижением уровня безопасности в ряде государств специальным штабом принято решение временно приостановить работу 11 избирательных участков в 10 странах», – сообщил Ерлан Жетибаев.

Как уточнили в МИД, речь идет об участках, расположенных при дипломатических представительствах Казахстана в Иране, Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Ливане, Кувейте, Украине и Эфиопии. Кроме того, в этот перечень включен участок при Генеральном консульстве Казахстана в Дубае.

При этом, несмотря на временные ограничения, голосование за рубежом в рамках референдума продолжится. Большинство избирательных участков при дипломатических представительствах продолжат работу.

«В целом за рубежом будет функционировать 71 избирательный участок в 54 странах, где граждане Казахстана смогут реализовать свое конституционное право голоса», — отметил представитель МИД.

По данным центральных избирательных органов, общее число граждан Казахстана, имеющих право проголосовать за пределами страны, составляет 14 230 человек.

Для обеспечения прозрачности и законности референдума также предусмотрено участие международных наблюдателей. Ожидается, что за процессом голосования будут следить 336 наблюдателей от 10 международных и региональных организаций, 27 центральных избирательных комиссий иностранных государств, а также представители аккредитованного в Казахстане дипломатического корпуса.

Кроме того, освещать ход голосования планируют представители зарубежных средств массовой информации. По предварительным данным, участие намерены принять 185 журналистов из 68 иностранных СМИ из 31 страны.