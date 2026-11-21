В 11 городах Казахстана ожидается ухудшение качества воздуха
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются 21 ноября, в Атырау — только в ночные часы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В нескольких городах Казахстана 21 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут привести к накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
По прогнозу Казгидромет, НМУ ожидаются в Астане, Алматы, Кокшетау, Павлодаре, Жезказгане, Темиртау, Караганде, Балхаше, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске и Семее. В Атырау такие условия прогнозируются только в ночное время.
Неблагоприятные метеорологические условия возникают при сочетании факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Они препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению в приземном слое атмосферы.
В период НМУ качество воздуха в населённых пунктах может ухудшиться, что способно негативно отразиться на здоровье людей.
Жителям рекомендуется сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от длительных прогулок.
Людям с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и аллергией при выходе на улицу следует иметь при себе необходимые лекарства. Также рекомендуется ограничить физические нагрузки на открытом воздухе, а занятия спортом перенести в закрытые помещения.
Самое читаемое
- «Я не сдаюсь»: генсек КФФ взял ответственность за результаты сборной и пообещал перемены
- Трамп оценил саммит с Путиным и Си Цзиньпином на 12 баллов из 10
- Токаев: принцип «Закон и Порядок» одинаков для всех граждан независимо от регалий и положения в обществе
- В Астане внедряют новые подходы к обеспечению безопасности школьников
- В Семее водителя оштрафовали на 20 МРП за езду без прав