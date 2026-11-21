В нескольких городах Казахстана 21 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут привести к накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

По прогнозу Казгидромет, НМУ ожидаются в Астане, Алматы, Кокшетау, Павлодаре, Жезказгане, Темиртау, Караганде, Балхаше, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске и Семее. В Атырау такие условия прогнозируются только в ночное время.

Неблагоприятные метеорологические условия возникают при сочетании факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Они препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению в приземном слое атмосферы.

В период НМУ качество воздуха в населённых пунктах может ухудшиться, что способно негативно отразиться на здоровье людей.

Жителям рекомендуется сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от длительных прогулок.

Людям с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и аллергией при выходе на улицу следует иметь при себе необходимые лекарства. Также рекомендуется ограничить физические нагрузки на открытом воздухе, а занятия спортом перенести в закрытые помещения.