В 11 регионах ликвидирована крупная ОПГ по вербовке казахстанцев в наркобизнес
По данным МВД, организаторы схемы находились за пределами страны и действовали через интернет.
МВД Казахстана совместно с зарубежными правоохранительными органами провело масштабную спецоперацию по ликвидации транснациональной преступной группы, занимавшейся вовлечением граждан в наркобизнес, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным МВД, организаторы схемы находились за пределами страны и действовали через интернет. Они размещали объявления о «высокооплачиваемой работе» в мессенджерах и социальных сетях. На деле под видом трудоустройства людей втягивали в незаконный оборот наркотиков.
Координация преступной деятельности велась через специально созданные колл-центры. Их сотрудники подбирали исполнителей, проводили инструктаж и управляли так называемыми наркокурьерами.
В результате операции в 11 регионах Казахстана задержаны 40 человек. Одиннадцать из них арестованы за непосредственное участие в закладках наркотиков. Еще девять человек получили административный арест сроком на 10 суток за употребление наркотических веществ.
Во время обысков изъяты синтетические наркотики, компьютеры, смартфоны, банковские карты и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.
Правоохранительные органы уже установили ключевых организаторов и активных участников преступной схемы. Работа по их задержанию продолжается.
