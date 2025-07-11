В 20 регионах Казахстана выбрали лучших студентов
Рабочие профессии в тренде.
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С марта по июнь 2025 года в 20 регионах Казахстана прошли региональные чемпионаты WorldSkills-2025 с участием колледжей и других организаций технического и профессионального образования, передает BAQ.KZ
Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
В масштабных соревнованиях, направленных на популяризацию рабочих профессий, приняли участие 5044 студента, чьи навыки оценивали 5759 профессиональных экспертов. Чемпионаты охватили более 900 компетенций и проводились на базе около 600 колледжей по всей стране.
Наибольшее количество компетенций представлено в:
- Актюбинской области — 77
- Акмолинской — 62
- Западно-Казахстанской — 60
- Костанайской — 59
WorldSkills — это не просто соревнования, а платформа для формирования престижа рабочих профессий и укрепления связей между учебными заведениями и потенциальными работодателями. Победители получили дипломы, медали и специальные призы, а также путёвки на республиканский чемпионат, который пройдёт в декабре 2025 года в Астане.
Итоги регионального этапа ещё раз подтвердили высокий интерес студентов к развитию профессиональных навыков, а также востребованность таких инициатив среди работодателей и образовательного сообщества.
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