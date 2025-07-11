С марта по июнь 2025 года в 20 регионах Казахстана прошли региональные чемпионаты WorldSkills-2025 с участием колледжей и других организаций технического и профессионального образования, передает BAQ.KZ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.

В масштабных соревнованиях, направленных на популяризацию рабочих профессий, приняли участие 5044 студента, чьи навыки оценивали 5759 профессиональных экспертов. Чемпионаты охватили более 900 компетенций и проводились на базе около 600 колледжей по всей стране.

Наибольшее количество компетенций представлено в:

Актюбинской области — 77

Акмолинской — 62

Западно-Казахстанской — 60

Костанайской — 59

WorldSkills — это не просто соревнования, а платформа для формирования престижа рабочих профессий и укрепления связей между учебными заведениями и потенциальными работодателями. Победители получили дипломы, медали и специальные призы, а также путёвки на республиканский чемпионат, который пройдёт в декабре 2025 года в Астане.

Итоги регионального этапа ещё раз подтвердили высокий интерес студентов к развитию профессиональных навыков, а также востребованность таких инициатив среди работодателей и образовательного сообщества.