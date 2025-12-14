Каждый год оставляет свой след в истории. Однако 2026-й, по прогнозам, будет особенно значимым. Нумеролог с восьмилетним стажем Куралай Бакыт рассказала в интервью BAQ.KZ о том, какие изменения ждут страну в новом году.

— Куралай, какую общую нумерологическую характеристику вы бы дали 2026 году?

— Число года — 1. Это символ новых начинаний и закладки фундамента на будущее. Поскольку это первый год нового девятилетнего цикла, нас ожидают серьёзные перемены и прорывы. Стихия года — огонь, а он олицетворяет скорость, движение, прогресс и трансформацию. Поэтому в 2026 году все сферы жизни будут развиваться в ускоренном режиме.

— Прошлый год многие называют "кармическим". А как можно охарактеризовать 2026-й?

— Я бы назвала грядущий год годом науки, спорта и IT. Также это год глобализации. Именно в этот период ожидаются серьёзные технологические скачки: активное развитие автоматизации, цифровизации, новых сервисов и искусственного интеллекта, что так необходимо для дальнейшего развития нашей страны.

— Что вы можете сказать об IT-сфере?

— Она будет развиваться особенно стремительно. Появятся новые платформы, инновационные решения, системы автоматизации. Это важный шаг к формированию новой цивилизации. Как раз таки это может помочь Казахстану выйти на новый мировой уровень.

— Какие изменения почувствуют сами люди?

— Многие начнут уделять больше внимания своему здоровью. Возрастёт интерес к спорту, правильному питанию, дисциплине. В целом здоровый образ жизни выйдет на первый план.

— Для кого 2026 год будет особенно удачным?

— Для людей, которым подходит огненная стихия. Это те, кто родился в 1966–67, 1976–77, 1986–87, 1996–97, 2006–07 и 2016 годах. Также год будет благоприятным для тех, у кого сумма дня и месяца рождения даёт числа 1, 5, 6 или 8.

— Какие изменения ждут страну в год Лошади?

— Если в этом году было много концертов, то в следующем резко увеличится количество спортивных мероприятий. Сфера обслуживания станет более автоматизированной. Люди будут реже брать кредиты. Ближе к концу года включится "энергия шести" — период труда, дисциплины и финансовой стабильности. Население станет более финансово грамотным: начнёт копить деньги, осваивать предпринимательство. Онлайн-торговля и современные стартапы покажут хороший рост. Уверена, что многие наши соотечественники воспользуются этой возможностью в будущем году.

— Чего стоит опасаться в 2026 году?

— Огонь — быстрая стихия, она не даёт много времени на раздумья. Год будет благоприятен для активных, трудолюбивых и умеющих быстро принимать решения людей. Тем, кто планирует создать семью, лучше обратить внимание на вторую половину года. В феврале и летом стоит быть осторожнее из-за возможных природных катаклизмов.

— Какой будет энергетика года?

— Ожидается тёплая погода: короткая зима и длинное, жаркое лето. Цвета года — красный, розовый и золотой.

— Спасибо за интервью.