В 2026 году на развитие промышленных проектов выделят 330 млрд тенге
С 2022 года развитие обрабатывающей промышленности в Казахстане поддерживается через механизмы льготного финансирования с участием национального инвестиционного холдинга "Байтерек". Об этом вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков сообщил на пресс-встрече с журналистами по итогам года, передвёт BAQ.KZ.
По его словам, за этот период поддержку получили 116 проектов, а общий объем финансирования достиг 700 млрд тенге.
"Первоначально на льготное финансирование было выделено порядка 500 млрд тенге, однако за счет привлечения рыночных средств и микширования финансирования общий объем достиг 700 млрд тенге. В результате были профинансированы и запущены проекты в сфере производства радиаторов, автокомпонентов, носочно-чулочной продукции, лакокрасочных и геосинтетических материалов", — рассказал Олжас Сапарбеков.
Он также сообщил о дальнейших планах по поддержке отрасли.
"В 2026 году планируется дополнительное выделение порядка 330 млрд тенге, которые будут направлены именно на развитие обрабатывающей промышленности", — добавил вице-министр.
