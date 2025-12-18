С 2022 года развитие обрабатывающей промышленности в Казахстане поддерживается через механизмы льготного финансирования с участием национального инвестиционного холдинга "Байтерек". Об этом вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков сообщил на пресс-встрече с журналистами по итогам года, передвёт BAQ.KZ.

По его словам, за этот период поддержку получили 116 проектов, а общий объем финансирования достиг 700 млрд тенге.

"Первоначально на льготное финансирование было выделено порядка 500 млрд тенге, однако за счет привлечения рыночных средств и микширования финансирования общий объем достиг 700 млрд тенге. В результате были профинансированы и запущены проекты в сфере производства радиаторов, автокомпонентов, носочно-чулочной продукции, лакокрасочных и геосинтетических материалов", — рассказал Олжас Сапарбеков.

Он также сообщил о дальнейших планах по поддержке отрасли.