В 2026 году размеры пособия по инвалидности в Казахстане вырастут на 10%
Сегодня, 16:26
Государственные социальные пособия по инвалидности являются одной из конституционных гарантий граждан и выплачиваются независимо от наличия трудового стажа и работы, напомнила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Виктория Шегай, передает BAQ.KZ.
"Размеры пособия зависят от группы и причины инвалидности. Ежегодно проводится их индексация с учётом прогнозного уровня инфляции. С начала следующего года размеры пособия будут повышены на 10%", — отметила она на пресс-конференции в СЦК.
По данным министерства, на сегодняшний день пособия по инвалидности получают около 543 тысяч граждан. С начала текущего года на их выплаты было направлено 467,2 млрд тенге.
