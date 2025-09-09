В Казахстане создается новая система мониторинга качества и объема медицинских услуг, передает BAQ.kz.

Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства. По ее словам, до конца года будет разработан Комплексный план совершенствования системы управления качеством медицинской помощи.

В рамках инициативы планируется внедрение искусственного интеллекта в Единую систему оплаты медицинской помощи, а также использование ИИ для постлицензионного и постаккредитационного мониторинга работы медицинских организаций.

"Эти меры позволят обеспечить прозрачность и объективность экспертизы качества и объема медицинской помощи", — подчеркнула министр.

Кроме того, на законодательном уровне прорабатывается вопрос введения срока действия лицензий на медицинскую деятельность.

В части исполнения поручений Президента о повышении статуса врачей Минздрав предложил акиматам совместно с Отбасы банком в 2026 году обеспечить жильем специалистов по остродефицитным профессиям, особенно в регионах с глубоким кадровым дефицитом. Одновременно для повышения безопасности медработников 2100 бригад скорой помощи оснастят видеожетонами, а 644 приемных стационара - видеорегистраторами.